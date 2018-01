Oprah Winfrey visita Índia para gravar seu novo programa

NOVA DÉLHI - A apresentadora de televisão americana Oprah Winfrey, que viajou à Índia para gravar o primeiro episódio de seu novo programa, participou de uma festa em Mumbai na segunda-feira à noite, com a nata do cinema indiano, informou nesta terça-feira a imprensa local.

Na capital financeira indiana, a apresentadora esteve com personalidades da poderosa indústria de Bollywood, como os atores Shah Rukh Khan e Amitabh Bachchan.

"Foi incrível encontrar com todos vocês, lindos bollywoodianos: diretores, poetas, roteiristas, que noite!", escreveu a apresentadora americana em seu Twitter.

Oprah irá visitar áreas carentes da capital financeira indiana, onde vai rodar cenas para seu novo programa, Oprah's Next Chapter, além de participar neste fim de semana do Festival de Literatura de Jaipur, no oeste do país.

A rainha da televisão nos Estados Unidos encerrou seu programa The Oprah Winfrey Show em 2011, após 25 anos no ar, onde se tornou uma das personalidades mais influentes do mundo e recebeu inúmeras celebridades.

O carisma de Oprah e sua naturalidade ao falar de seus próprios traumas criaram uma relação de confiança e admiração com uma legião de espectadores, principalmente mulheres, que fizeram de seu programa o de maior audiência na história do país.