Oprah Winfrey será homenageada no Globo de Ouro

LOS ANGELES - A polivalente Oprah Winfrey receberá o prêmio homenagem Cecil B. de Mille na 75.ª edição do Globo de Ouro, anunciou nesta quinta-feira, 14, a Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood em um comunicado.

Atriz, produtora, apresentadora e empresária de êxito, Winfrey receberá o troféu na cerimônia no próximo dia 7 de janeiro, em Los Angeles, apresentada por Seth Meyers.

+ 'A Forma da Água', de Del Toro, lidera indicações ao Globo de Ouro 2018

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ela criou uma conexão sem igual com espectadores de todo o mundo e se converteu em uma das figuras mais respeitadas e admiradas do mundo", disse o presidente da Associação, Meher Tatna.

Winfrey, indicada ao Globo de Ouro por seu papel em The Color Purple, foi apresentadora por 25 anos do programa The Oprah Winfrey Show, e agora tem sua própria rede de TV, a OWN.

+ Sucesso de 'Big Little Lies' mostra preferência por TV entre atores renomados

Entre outros nomes que já receberam o prêmio estão Meryl Streep, Denzel Washington, George Clooney e Robert de Niro.