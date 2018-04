Oprah Winfrey revela ter conhecido irmã recentemente

A apresentadora Oprah Winfrey anunciou que tem uma meia-irmã, que só conheceu no fim do ano passado. Winfrey anunciou em seu programa The Oprah Winfrey Show que tinha um segredo de família.

O mistério foi revelado nesta segunda-feira. Patricia é filha da mãe de Oprah, Vernita Lee. Ela foi entregue a adoção quando criança e foi mantida por Lee como segredo até agora. Ela afirma ter passado anos buscando a identidade da mãe, que a entregou para adoção em 1963. O parentesco foi confirmado por um exame de DNA.

Winfrey conta que tinha nove anos e que vivia com seu pai quando sua mãe teve Patricia e a entregou para adoção. Ela alega que nem sequer soube que sua mãe esteve grávida. As duas se conheceram em novembro, no Dia de Ação de Graças.