Oprah Winfrey e Discovery vão lançar rede de TV a cabo A apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, "a rainha do talk show", vai criar uma rede de TV a cabo junto da Discovery Communications e disse que em breve vai estudar o futuro de seu programa diário na televisão, que tem altíssima audiência e fez dela um nome amplamente conhecido. O contrato de distribuição exclusiva de Oprah para o "The Oprah Winfrey Show" chegará ao fim em maio de 2011, mas existe a opção de pôr fim a ele já em 2010, o que significa que seu destino provavelmente será discutido ainda este ano, disse ela na terça. "O programa terá que acabar algum dia", afirmou Oprah em teleconferência em que anunciou o contrato com a Discovery. "Isso poder acontecer em 2011 ou depois disso." O pacto com a Discovery representa uma grande ampliação do domínio de Oprah na mídia, que inclui longas-metragens, a revista "O, The Oprah Magazine", um programa de rádio via satélite e um Web site. "OWN: The Oprah Winfrey Network" vai pertencer conjuntamente à Harpo Productions, de Oprah, e à Discovery, e, segundo as duas empresas, será dedicada a inspirar os telespectadores "a viver a melhor vida." A rede vai estrear em 2009 em mais de 70 milhões de residências americanas, ocupando o que é hoje o canal Discovery Health. "Quinze anos atrás eu escrevi em meu diário que algum dia eu criaria uma rede de TV, já que sempre achei que meu programa seria apenas o início do que o futuro poderia reservar", afirmou. A apresentadora será presidente da OWN e exercerá controle editorial pleno sobre sua programação e sua marca. A Harpo vai produzir programas para a OWN e para outras emissoras também. Para a Discovery, o acordo representa o esforço mais recente para fortalecer os nomes de marca de seus canais, em alguns casos convertendo-os em empreendimentos totalmente diferentes, antes da planejada oferta pública de ações da empresa, no segundo trimestre deste ano. A Discovery também vai lançar, no segundo semestre de 2008, a rede 24 horas Planet Green, dedicada a estilos de vida ecologicamente seguros.