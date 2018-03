Oprah Winfrey diz que encerra programa na TV em setembro de 2011

O presidente da Harpo, Tim Bennett, disse em um comunicado divulgado nas páginas de Internet das emissoras de televisão que transmitem o programa que Oprah fará o anúncio oficial no "The Oprah Winfrey Show" de sexta-feira e explicará as razões que levaram à decisão.

O programa, transmitido desde Chicago pelas emissoras da rede ABC nos Estados Unidos, é o programa diurno mais popular do país com 7,1 milhões de espectadores neste ano.

(Reportagem de Jill Serjeant)