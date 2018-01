Oprah lidera pesquisa de personalidades na TV

Beck, 45 anos, é apresentador de um programa político do canal Fox News e também, em rádios de todo o país, do "The Glenn Beck Program". Ele se saiu bem com republicanos, independentes e ouvintes e espectadores de mais de 64 anos na pesquisa anual Harris sobre as personalidades favoritas da televisão, divulgada na segunda-feira.

Foi a primeira vez que Beck figurou na pesquisa, que a Harris realiza desde 1993.

Além de Beck, que se descreve como libertário e contesta evidências de que a atividade humana seria a causa principal do aquecimento global, outro conservador influente da Fox News entrou para a lista: Bill O'Reilly, na décima posição.

Sete dos dez primeiros colocados são apresentadores de talk shows. Jay Leno, da NBC, caiu do primeiro lugar um ano atrás para terceiro na pesquisa 2009, realizada em dezembro, antes das recentes guerras dos talk shows de fim de noite, nas quais a NBC abandonou "The Jay Leno Show" e devolveu o apresentador para "The Tonight Show" a partir de 1o de março.

A influente Oprah Winfrey subiu da quarta posição em 2008 para recuperar o primeiro lugar. A Harris disse que sua ascensão provavelmente se deveu ao anúncio que ela fez em novembro passado de que vai encerrar seu popular "The Oprah Winfrey Show" em 2011, após 25 anos.

Winfrey se saiu melhor entre as mulheres com mais de 33 anos, os democratas e os moderados. Jay Leno foi o escolhido principal dos homens em geral.

A única outra mulher entre os dez primeiros nomes da lista foi Ellen DeGeneres, que empatou na quarta posição com o ator Hugh Laurie, astro do seriado "House". DeGeneres tem seu próprio talk show nos dias úteis e, em fevereiro, vai estrear como nova jurada no programa "American Idol", o de maior audiência da televisão americana.

A pesquisa Harris foi realizada online com 2.276 adultos nos Estados Unidos, entre 7 e 14 de dezembro passado.

A lista das Top 10 personalidades de TV favoritas dos norte-americanos em 2009 é:

1. Oprah Winfrey

2. Glenn Beck

3. Jay Leno

4. Ellen DeGeneres

Hugh Laurie

6. Jon Stewart

7. Charlie Sheen

8. Mark Harmon

9. David Letterman

10.Bill O'Reilly

(Reportagem de Jill Serjeant)