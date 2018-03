Oprah irá à Casa Branca para programa especial de Natal

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - A rainha da televisão norte-americana Oprah Winfrey vai entrevistar o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em um especial de Natal da rede ABC.

A rede anunciou que vai exibir o programa "Natal na Casa Branca: Um Especial de Horário Nobre de Oprah" na noite de 13 de dezembro, um domingo.

O programa vai incluir uma entrevista com o presidente, um bate-papo com o casal Obama e um passeio pela Casa Branca. O especial também visitará os bastidores da Casa Branca para ver os preparativos para as festas de fim de ano.

O especial será a primeira vez em que Oprah Winfrey entrevistará Obama desde que ele tomou posse como presidente, em janeiro.

Oprah, que nunca antes tinha endossado um candidato presidencial, deu apoio forte a Obama em sua campanha, buscando votos por ele em Estados chaves.

Ela assistiu ao comício de vitória de Obama em Chicago, em novembro passado, e à posse do presidente, em janeiro, mas desde a eleição não manifestou mais envolvimento político, tendo recentemente entrevistado a ex-governadora do Alaska Sarah Palin, rival de Obama.

Winfrey tampouco compareceu ao jantar de Estado realizado na Casa Branca na noite de terça-feira, mas sua amiga íntima Gayle King esteve lá.

O programa dela é o de maior audiência no horário diurno da TV norte-americana, mas os especiais de horário nobre apresentados por ela foram poucos, sendo o mais conhecido a entrevista que ela fez com Michael Jackson em seu rancho em 1993.

Recentemente Oprah Winfrey anunciou que em 2011 vai encerrar seu talk show, que é exibido em muitos canais, passando a focar sobre o lançamento de sua própria rede de TV a cabo, OWN.