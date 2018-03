'Oprah da China' assina acordo com Hollywood

Chamada de "Oprah da China", Yang é co-fundadora da Sun Media Investment Holding, a segunda maior empresa privada de comunicações do país. Seus focos de interesse na mídia incluem produção de TV, jornais, revistas, mídia digital e uma linha fina de joias.

A CAA representará Yang em todas as áreas com o objetivo de expandir sua marca globalmente.

Yang conquistou na fama nacional como apresentadora do "Zheng Da Variety Show", do canal de TV CCTV, o programa de maior audiência da China, com 220 milhões de espectadores.

Ela participou da criação de um dos programas mais populares do país, "Yang Lan One on One" e "Her Village", a maior parte deles feitos para mulheres jovens. Yang expandiu o "Village" para a Internet com um site e um blog, com acesso de 200 milhões de internautas por mês.

(Reportagem de Sheri Linden)