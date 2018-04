Onde está a próxima top?

.

Com quatro cotas de patrocínio vendidas e merchandisings já planejados, a 3ª edição de Brazil’s Next Top Model não traz muitas novidades em relação à temporada passada. A bancada do júri continua a mesma, com a jornalista Erika Palomino, o estilista Dudu Bertholini e o maquiador Duda Molinos. A apresentação segue por conta da top Fernanda Motta, que também gravou participação especial na temporada do America’s Next Top Model, ao lado de Tyra Banks. E, como não poderia deixar de ser, Carlos Pazetto retoma o posto de preparador das aspirantes a modelo.

A atração estreia nesta quinta-feira, dia 10, às 21 horas, com episódio especial. Além de entrevista com a vencedora da temporada anterior, Maíra Vieira, será apresentado o perfil de cada uma das 20 competidoras da nova edição e, excepcionalmente, haverá exibição simultânea nos três canais do grupo: Sony, AXN e Animax. O objetivo é explorar a diversidade do casting deste ano, que promete grandes divergências.

Somente no 2º episódio, os telespectadores vão acompanhar a primeira eliminatória da competição, e sete candidatas serão cortadas. Como sempre, Pazetto e Fernanda irão recepcionar as 13 meninas que ficarão confinadas na casa. Uma garota será eliminada por semana. Quem sobreviver ao longo dos 13 episódios será a garota de capa da revista Gloss e assinará um contrato com a Ford Models. O reality show Brazil’s Next Top Model vai ao ar toda quinta-feira, às 21 horas, no canal Sony.