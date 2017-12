Omarosa está de volta ao Aprendiz Donald Trump vai demitir celebridades em O Aprendiz. No programa, cada celebridade - classe B - mostrará se tem habilidade para os negócios. O prêmio não será um emprego, mas dinheiro para instituições de caridade. Omarosa, a participante mais divertida de todas as edições do show, estará de volta para se redimir. Será? Stephen Baldwin e o arroz de festa Gene Simmons também estão no elenco.