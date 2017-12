Olhar paterno guia novo 'Boas Vindas' no canal GNT Há anos tratado como canal feminino, o GNT tem ampliado sua atenção aos homens, nem que seja para afagar o lado feminino deles. Depois do bom Papo de Segunda, com quarteto masculino que ganhou espaço fixo na grade, o canal dedicará a eles a 8ª temporada do Boas Vindas. Produzida pela Cine Group, a série lança um olhar especial à chegada dos bebês a esse mundo, da concepção aos primeiros meses de vida. Depois de sete temporadas tratando a questão pela óptica da mãe, a nova safra captura agora o olhar do pai diante da cria. Os novos episódios começaram a ser gravados na última semana, com previsão de estreia para agosto, mês dos pais.