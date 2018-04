Olhar parado

Acostumado a transitar por backstages, passarelas e estúdios a todo momento, o fotógrafo J.R. Duran tem o olhar bastante apurado. Prova disso é que ele acompanha novelas - quando pode, claro - observando detalhes que passam despercebidos para muita gente.

"Assisto novela por causa da minha profissão. Quando tenho que fotografar algum ator, assisto para poder ver essa pessoa como ela é", diz ele.

No Twitter, seus seguidores até sentem falta de seus comentários, que vão desde o uniforme dos empregados de Passione, até uma repetição de cenas. Para não perder nada, Duran tem um truque. "Assisto à novela sem som para prestar mais atenção em detalhes e em outras coisas. Aí me divirto."

A vivência com o mundo da moda o faz também refletir sobre a importância dos figurinos em uma história e como isso interfere na sociedade. "Tenho uma posição privilegiada porque acabo vendo as tendências antes de todo mundo. Estou nessa onda acompanhando as transformações. É um ciclo de reciclagem e aproveitamento. É curioso ver que um figurinista tem de construir a personalidade de um personagem com alguma roupa", comenta.

O fotógrafo lembra bem de Dancin’ Days, sucesso de Gilberto Braga no final da década de 1970 e que lançou moda a partir das mãos, outra vez, da figurinista Marília Carneiro. "Ela decidiu colocar as meninas com aquelas meias de lurex e aquilo saiu da novela e passou a ser de domínio público. O figurinista traz o estilo para o personagem e a novela pode levar isso para a vida real."

O papel das equipes de direção e arte é, então, fazer com que o público se identifique com o que está vendo na TV. "Pude ver que o trabalho de fotografia é muito peculiar em Insensato Coração. A tendência é sempre usar um mesmo tom de luz nos cenários e vi situações diferentes, com cores diferentes. Isso faz as pessoas acreditarem mais ainda no que estão vendo, faz parecer que é real."