Ofício: ver e editar cenas picantes

Mais um dia começa na Globosat. Sentadas diante de computadores, seis moças entre 23 e 26 anos, todas jornalistas, iniciam sua jornada diária. Nas telas, cenas de sexo explícito, às quais irão assistir até o fim do expediente. Opa! Mas que trabalho é esse? Elas são responsáveis pela programação dos canais Sexy Hot e For Man, e, agora, também da Playboy TV, de conteúdo adulto e disponibilizados aos assinantes pelo sistema à la carte. Bonitas, divertidas e amigas entre si, Antônia, Carolina, Gisele, Marcela, Ciana e Taís levam o ofício muito a sério. Diariamente, são encarregadas de organizar a grade, assistir a filmes e mais filmes, editá-los quando acharem necessário, criar chamadas, sinopses e até batizá-los. É claro que a trupe também ri bastante. Mas as meninas procuram não deixar o clima descambar para a vulgaridade. "Aqui não tem lugar pra isso. Tem que ser uma coisa respeitosa", diz Antônia, de 25 anos, responsável pela página do Sexy Hot na internet. Foi buscando essa postura que a Globosat optou por selecionar apenas mulheres para as tarefas. "O fato de serem mulheres faz com que o nível seja mais elevado. Se fôssemos misturar com homens, poderia ficar constrangedor para um lado ou outro", acredita Maurício Paletta, diretor geral da Playboy TV. "Não tem puritanismo, mas as mulheres têm mais sensibilidade. Elas fazem com que as imagens não agridam tanto, sem que deixe de ser sexo hard mesmo."