Obra do autor de ‘Game of Thrones’ deve se tornar série de ficção científica para a TV

Ao mesmo tempo que o sucesso da HBO Game of Thrones se dirige para as suas últimas temporadas, George R. R. Martin, o autor por trás da série medieval de fantasia, já avista o seu próximo projeto para a TV, uma nova antologia chamada Wild Cards.

A nova série de ficção científica foi anunciada por Martin durante o fim de semana e será baseada nos romances e histórias Wild Cards, escritos por vários autores e organizados por Martin e Melinda Snodgrass.

Wild Cards, lançado pela primeira vez em 1987, fala de uma pequena porcentagem da população que sobrevive a um ataque alienígena e obtém superpoderes, com personagens como Jetboy e Dr. Tachyon.

A Universal Cable Productions, a rede responsável por programas como o drama hacker Mr. Robot, confirmou que trabalha para desenvolver uma futura série sobre Wild Cards. Nenhum outro detalhe foi dado.

Martin disse que não vai trabalhar na série, uma vez que ele tem um contrato de exclusividade com a HBO. Ele está escrevendo The Winds of Winter, o muito esperado sexto livro da sua série As Crônicas de Gelo e Fogo, na qual Game of Thrones foi baseado.

“Claro, Hollywood é Hollywood, e nada é nunca certo em desenvolvimento, mas eu acho, eu espero, eu cruzo os dedos para que Wild Cards chegue às nossas TVs no próximo ano ou nos próximos dois”, afirmou Martin no seu site.

Game of Thrones, indicado para 23 prêmios Emmy neste ano, já ultrapassou os livros de Martin e deve ser concluída em dois anos, na oitava temporada.