Obama será entrevistado por David Letterman na segunda-feira

Obama será o único convidado do "Late Show with David Letterman" na próxima segunda-feira, 21 de setembro, segundo a emissora.

Em março, quando participou como convidado do "The Tonight Show", da NBC, apresentado por Jay Leno, Obama se tornou o primeiro presidente norte-americano em exercício a aparecer em qualquer programa de entrevistas noturno dos EUA.

Sua aparição na segunda-feira no programa de Letterman será a primeira desde que ele foi eleito presidente, em novembro passado. Obama já esteve outras cinco vezes no "The David Letterman Show", incluindo uma vez em setembro, durante sua campanha para a Casa Branca.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)