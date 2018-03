O visual futurista do novo Speed Racer

.

Fãs do clássico desenho japonês Speed Racer foram surpreendidos pela versão cinematográfica dirigida pelos os irmãos Andy e Larry Wachowski no ano passado – com visual retrô futurista e imagens de prédios, praias e desertos alimentados por um colorido que parece uma animação, o filme é um encanto para os olhos, tamanha a quantidade de detalhes que inunda a tela. Basta conferir no canal HBO Plus, às 22h30 deste domingo, 16.

Trata-se da história do rapaz que exibe os mesmos talentos automobilísticos do irmão que julga morto, mas que, na verdade, é seu principal concorrente nas corridas. Com efeitos que fazem as pistas saírem do lugar, o filme é um show visual, que não chegou a contentar a todos – a ponto de o fracasso na bilheteria aposentar duas sequências.