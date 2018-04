O videoclipe gigante de Michael Jackson

Não se pode tentar enganar ninguém aqui dizendo que Moonwalker é um filme bom. Não é, o que faz jus à maldição que persegue os filmes estrelados por astros pop - lembre-se de Procura-se Susan Desesperadamente, com Madonna, e Labirinto, com David Bowie. Ao mesmo tempo, não se pode ousar dizer que a aventura futurista protagonizada por Michael Jackson, agora relançada em DVD pela Warner, seja desnecessária - como não são, aliás, os outros dois filmes citados.

Em 1988, Michael estava no topo - o que lhe dava o direito de criar o roteiro de um filme recheado de efeitos especiais e baseado num passo de dança - não um passo qualquer, mas o mítico moonwalk.

Roteiro? Sim, há um, escrito por David Newman (de Superman). Michael, no papel dele mesmo, é um ser extraterrestre com poderes mágicos. De passagem pela Terra, acaba se metendo em confusão para ajudar três crianças que são perseguidas por um traficante malvado, Mr. Big (Joe Pesci).

O roteiro esquemático e purista é compensado pelos números musicais. Moonwalker, trocando em miúdos, é um videoclipe de 92 minutos, um verdadeiro delírio visual que começa com a maravilhosa Man In The Mirror. Segue com Smooth Criminal, aquele clipe em que Michael - terno e chapéu brancos, sapatos bicolor - parece fazer um ângulo de 45° com o corpo, e Leave me Alone, onde o astro faz um protesto light contra a perseguição da imprensa. Ainda dignas de nota, duas paródias: a que Michael faz de Come Together dos Beatles - matadora - e uma de Bad, em que ele é interpretado por um menino de 9 anos.