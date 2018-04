O velho e bom 'Law & Order' O seriado Law&Order, do canal Universal, completa 19 anos de apresentação ininterrupta ao longo de 19 temporadas - alguma coisa do tamanho de 433 episódios, 25.980 minutos no ar. Todo mundo assiste e acaba migrando para os filhotes, como o Criminal Intent e Special Victms Unit. Quer saber? Os roteiros antigos são bem melhores que os atuais, mesmo considerada a preocupação do dono da série, Dick Wolf, em levar a discussão para temas como pedofilia, impunidade e tecnicismo da lei. A diferença de qualidade é abissal. Na semana passada foi reexibido duas vezes o excelente episódio "Depois do choque", o 23º da 6ª temporada, de 1996. É uma história e tanto. Marca a despedida de Jill Hennessy (Claire Kincaid) e tem a participação da então estreante Jennifer Garner. A equipe prende o assassino e estuprador de uma jovem, morta e violentada por causa de um acidente de trânsito. Condenado à morte, atrai quase toda a equipe para a execução. Depois, quatro deles - Claire/Jill, McCoy/Waterson, Buren/Epatha, Lennie/Orbach - discutem a vida e a profissão. Um tremendo roteiro. Querem saber como se dá a saída da Hennessy? Só assistindo, amigos.