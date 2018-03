O universo feminino de Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar garante que jamais utilizou o cinema como terapia, mas reconhece que Volver o ajudou na vida pessoal. O motivo? "Volver, para mim, era retornar à minha infância a fim de poder me despedir dela", disse ele, em entrevista concedida ao jornalista francês Frédéric Strauss, cujo livro Conversas com Almodóvar (Jorge Zahar) chega esta semana às livrarias. Trata-se, de fato, de um filme repleto de reminiscências. Conta a história de duas irmãs que precisam voltar à casa de uma velha tia que morreu, na Mancha (onde nasceu o diretor) e terminam confrontadas com o súbito aparecimento do fantasma da mãe. Como em outros filmes, Almodóvar trata com rara habilidade do universo feminino, ressaltando uma sensação de intensidade e mostrando como as mulheres aprenderam a guardar todo tipo de dor dentro delas mesmas. A morte da mãe, que ocorreu em época próxima, significou para o cineasta uma brutal consciência da passagem de tempo, visível especialmente no papel que marca a volta da adorável Carmen Maura.