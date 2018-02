O universo country, no melhor Altman

Em 1975, cinco anos após receber a Palma de Ouro por M.A.S.H., Robert Altman dirigiu aquele que terminou sendo seu maior filme e o parâmetro para todos os que realizou, a seguir. Nashville inaugurou o estilo de narrativa coral, em que o cineasta soltava a câmera entre diversos personagens (e que virou sua marca registrada). Altman fez outros bons filmes nesta linha, que foi uma lição que ele absorveu do Luís Buñuel em O Discreto Charme da Burguesia, em 1972. Mas Nashville é especial. O cenário, que une todas as tramas - e dá título ao filme -, é a capital da country music nos EUA, cujo palco é o sonho dos artistas dessa tendência musical. São várias histórias de gente perdida, ou querendo fazer sucesso, em Nashville. Todas convergem no desfecho para uma tentativa de assassinato político que lembra o de John Kennedy. Keith Carradine ganhou o Oscar pela canção I?m Easy e o elenco inclui Lily Tomlin, Karen Black, Geraldine Chaplin, Ned Beatty, Shelley Duvall, Keenan Wynn, Scott Glenn, Elliott Gould e Julie Christie, os dois últimos como eles próprios.