O Thriller caipira de Chico Bento

Prestes a completar 50 anos de carreira, Mauricio de Sousa continua atual e sabendo conversar com todas as gerações. Quem o acompanha no Twitter (@mauriciodesousa) sabe bem. Ele conversa com os fãs, publica fotos e sempre divulga algum material com exclusividade. Mas na semana passada ele se superou. Para homenagear Michael Jackson, o cartunista foi atrás de uma música da década de 1980: Horriver. A canção é uma paródia de Chico Bento para Thriller. Autor da faixa, seu irmão Márcio pegou o áudio original e fez uma montagem com o videoclipe dos zumbis dançantes. Ficou incrível!