O teste começa na web

Quando a atriz Liana Naomi, de 25 anos, começou a atuar na websérie Mina & Lisa, uma produção independente na internet que acumulou mais de 500 mil acessos em 24 episódios, nem imaginava os sustos que teria pela frente. O primeiro deles foi quando o diretor Jayme Monjardim viu o trabalho, gostou, e a convidou para uma ponta na minissérie da Globo, Maysa - Quando Fala o Coração.

O segundo veio da atriz e produtora de elenco Cecília Homem de Mello, outra admiradora do seriado online. O apreço resultou em mais um convite - Liana é a Emília de Som & Fúria. "Mina & Lisa foi um jeito de exercer minha profissão, atuar. Não tinha ideia de que a viriam tanto, é totalmente inacreditável", revela. "Quando cheguei no Projac, a recepcionista logo me reconheceu, eu era 'menina da internet'", brinca.

Este é o exemplo mais recente de uma prática que tem se confirmado como tendência na TV brasileira: a contratação de pessoas que despontam na internet. É o ator que usa a rede para criar produções próprias, o comediante que cria esquetes no YouTube, a menina que faz sucesso no álbum virtual, o blogueiro de humor ácido...

Esse tipo de internauta não atrai os profissionais da televisão apenas pela fama virtual. É pelo talento mesmo. Se no passado um ator requisitado era aquele que também sabia dançar e cantar, o de hoje é aquele escreve um roteiro, dirige e edita um vídeo. "A internet serve para mostrar o seu trabalho, mas principalmente faz você aprender tudo sozinho. Não sabe algo? Busque um tutorial. Quer saber qual é a qualidade do seu trabalho? As críticas e elogios vêm como uma avalanche. É uma puta experiência", diz MariMoon, a colorida garota dos fotologs que é VJ da MTV desde 2008.

Para o ator Felipe Reis, de 25 anos, esse é o "profissional pensante". Ele surgiu na mídia com a websérie Conversas de Elevador. Desde o começo do ano ele virou repórter e apresentador do programa Nossa Língua, da TV Cultura.

"O ator é um criador acima de tudo. Como eu escrevia, dirigia e atuava no Conversas, tenho uma visão mais ampla do processo", conta. "No programa eu posso palpitar, falar de maneira construtiva sem ser chato. O ator pensante acrescenta à obra."

Solange Martins, diretora do Nossa Língua, comenta que o fato de Reis ter uma produção na internet não foi crucial para sua aprovação, afinal, ele tinha de mostrar que, de fato, era bom. Mas admite que sua experiência na web o credenciou para um fator-chave: a habilidade de falar com o público jovem, conectado, espectador almejado por nove entre dez emissoras.

"A internet tem essa visão de ser algo 'mais pra frente', o que conta muito", comenta Lynn Court, de 24 anos, apresentadora da TV Globinho desde este mês. Ela, que comandava antes um programa de cinema no site de uma operadora de celular, explica outro benefício de ser uma artista 2.0.

"Ganhei um portfólio em vídeo, de acesso muito mais fácil. Emissoras e produtoras puderam ver minha desenvoltura, como eu interagia com o público. Eu nunca fui chamada pra nada pela Globo quando eu fazia teatro e só ficava mandando foto", ri.

