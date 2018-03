O tema de hoje? Só podia ser chocolate

Chocolate, chocolate, chocolate. Se você já não aguenta mais ver a guloseima pela frente - afinal, Páscoa é um problema -, recomendo que o caro leitor feche este caderno. Abaixo, segue uma lista de oito músicas que fazem referência ao doce feito a partir do cacau. Apesar das enormes variações que as canções têm, todas trazem algo em comum: a forte relação do chocolate com o amor. Ela pode vir numa explícita declaração apaixonada a ele - neste quesito, Tim Maia continua imbatível, apesar das versões infantis de Xuxa e Angélica -, no sentido de traduzir um sentimento ou até mesmo como crítica. Para começar, deixo com vocês um hit da internet: Chocolate Rain, de Tay Zonday. O jovem com voz de vibrato virou celebridade com esse vídeo que atingiu mais de 35 milhões de acessos. Gravou comerciais, faturou prêmios, lançou um CD... Graças à tal "chuva de chocolate".