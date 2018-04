Você já sabe que o destino começa no íntimo dos pensamentos e, por isso, tornou-se responsável por aprender a pensar direito. Afinal, quem pensa os pensamentos? Pensam sozinhos ou você é a alma subjetiva capaz de pensá-los por efeito de sua própria vontade? Graça e desgraça se decidem na qualidade dos pensamentos que você pensar, não apenas de forma particular, mas pelo somatório dos pensamentos que nossa humanidade pensa se decide também a graça e desgraça de nossa civilização. Um pensamento pervertido aqui, outro lá, o somatório desses legitima o surgimento dos indivíduos pervertidos. Um pensamento gracioso aqui, outro lá, o somatório das graças faz surgir gerações interessadas verdadeiramente na melhoria de nossa espécie.

Áries 21/3 a 20/4

A sabedoria e a coragem não podem ser contidas num coração impuro, tomado por desejos ambíguos. A ambiguidade é o sinal de segura derrota. Antes de continuar, purifique seu coração atualizando os mais elevados ideais.

Touro 21/4 a 20/5

Será desgastante continuar resistindo. A melhor atitude perante os acontecimentos será a de permitir que os planos sejam revistos e, também, que os recursos acumulados sejam postos em movimento através de investimentos.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Assim como o Sol é o coração do sistema, o coração humano é o Sol da Vida. Tenha isso sempre em mente, principalmente nos momentos em que parecer a você estar longe de toda felicidade. O sol é a fonte de toda felicidade.

Câncer 21/6 a 21/7

Os pensamentos não são abstrações intangíveis. É no mundo dos pensamentos que você decide sua saúde ou doença, porque é nessa dimensão que você constrói ou destrói a armadura espiritual que envolve seu ser.

Leão 22/7 a 22/8

Muitas das coisas que parecem boas e desejáveis à primeira vista acabam trazendo resultados negativos. A partir de agora será melhor antecipar esses resultados, passando em revista a verdadeira natureza dos desejos.

Virgem 23/8 a 22/9

O que fazer com alguém que diz desejar alívio para suas dores, mas que ao mesmo tempo se encarrega de disseminá-las? Evidentemente, não se pode ajudar ninguém que não deseje ajuda, apesar de dizer o contrário.

Libra 23/9 a 22/10

A ingratidão é o prêmio que normalmente se recebe ao prestar ajuda. Não importa! Se você ajudasse esperando recompensa, a dita ajuda não seria outra coisa do que um investimento. A atitude precisa ser pura e desapegada.

Escorpião 23/10 a 21/11

Um futuro melhor, quem não quer? Se não houvesse um passado de duvidosa reputação para esquecer, ninguém iria querer um futuro melhor. Porém, o assunto não é fugir do passado, mas abraçar ardorosamente uma causa.

Sagitário 22/11 a 21/12

A correção, só ela, é capaz de propiciar a ajuda que eventualmente você deva receber do lado de lá, do mundo invisível. Quando o humano não trilha o caminho da correção, fica além de toda ajuda possível.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Dê alimento ao seu coração, o que não significa estender-se em romantismo ou afeto. O alimento do coração é a prática da compaixão, a ajuda que você oferece às pessoas porque compreende a dor que elas sentem.

Aquário 21/1 a 19/2

Nem sempre as pessoas conseguem sustentar seus ideais, porque na prática se deparam com tantas dificuldades que logo, por preguiça, decidem apostar em coisas mais fáceis e simples. Porém, é essa decisão que as derrota.

Peixes 20/2 a 20/3

Levante-se! Nada de se deixar derrotar pelos seus próprios pensamentos, que atendem às inquietantes argumentações do medo. Levante-se! Há muita vida para viver, muitos caminhos para percorrer, muitas vitórias.