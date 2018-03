O show tem de continuar

Há seis anos, o elenco de Grey’s Anatomy concedia entrevista à imprensa internacional, inclusive ao Estado, sem saber quando a série iria estrear. Eles nem mesmo tinham certeza se a atração teria uma temporada completa. Hoje, Grey’s Anatomy é um sucesso que transformou seus atores – até então não muito conhecidos – em astros. Tanto que Katherine Heigl, a estrela maior, já nem está tão comprometida com o Seattle Grace Hospital, que perdeu, nesta temporada, o interno George O’Malley (T.R. Knight).

VELÓRIO – Sandra Oh, Katherine Heigl e Justin Chambers

É com a morte de George que Grey’s Anatomy abre a 6ª temporada, em episódio duplo que vai ao ar amanhã, às 21 horas, no canal Sony. O capítulo, visto por 17 milhões de pessoas nos EUA, mostra as reações de cada um dos personagens nos 40 dias seguintes à morte de George.

A cena do funeral reúne os internos do Seattle Grace, que sofrerá baixas nas próximas semanas, já que Ellen Pompeo, a Meredith Grey, teve bebê. Já Katherine Heigl, a Izzie Stevens, adotou uma criança e pediu licença para gravar um filme.

O QUE VEM POR AÍ

As duas atrizes e Patrick Dempsey, o McDreamy, desfalcaram a entrevista que o elenco da série concedeu à imprensa este ano. O Estado estava lá novamente para antecipar algumas novidades da 6ª temporada. A desculpa para o sumiço de Izzie não poderia ser mais frustrante para os fãs. A loira briga com o marido Alex Karev (Justin Chambers) e vai embora deixando para trás até mesmo a conta de seu tratamento contra o câncer.

A ausência das duas atrizes será minimizada com o mote desta temporada: a fusão do Seattle Grace com o hospital rival, o Mercy West. Uma lista de demissões e a chegada de novos personagens vão causar confusões. Uma delas é a apresentação da atriz Kim Raver (24 Horas e Lipstick Jungle) para atrapalhar o romance de Cristina e Owen (leia ao lado).

A atriz Jessica Capshaw ganhou papel fixo e Arizona terá mais importância, com seu relacionamento com Callie (Sara Ramirez) e a Pediatria. "No começo a série vai mostrar esse novo casal e dar a ele uma base sólida antes do conflito chegar", conta Jessica.

Arizona vai sofrer no relacionamento com Callie que, por sua vez, vai colocar à prova a fidelidade de McSteamy (Eric Dane) em seu namoro com Lexie (Chyler Leigh).

Já Miranda Bailey (Chandra Wilson) é promovida e se torna médica. A personagem vai aparecer em Private Practice, no crossover das duas séries de Shonda Rhimes deste ano. "A dra. Bailey determinada, funcional, eficiente está de volta", diz a atriz. "Aquela Bailey que não tem tempo para chorar por nada."

Se Miranda não chora, o público com certeza irá às lágrimas na estreia do 6º ano. E bem no início do capítulo, com a reação de Callie à morte de George. Prepare o lenço!

