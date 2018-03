O segredo de Antenor e Belisário

As mágoas de Antenor (Tony Ramos) com Belisário (Hugo Carvana) não são apenas pelo fato de o pai ter perdido bens e dinheiro na jogatina. Corre nos bastidores de Paraíso Tropical que um grande segredo envolvendo os dois está para ser revelado na trama. O posudo Antenor seria filho de uma prostituta, que teve de se virar para sustentar o menino enquanto Belisário estava preso. Quem descobre essa história é Lúcia (Glória Pires), que fica intrigada com essa raiva toda de Antenor pelo pai. Quando descobrir a verdade, Lúcia tentará conversar com Antenor, que ficará ainda mais revoltado. Conhecendo Gilberto Braga e Ricardo Linhares, dá para imaginar que um grand finale envolvendo a dupla está por vir. Uma das possibilidades seria a morte de Belisário, o que deixaria o filho completamente desnorteado. A outra seria o pai pedir perdão ao empresário, por tudo que lhe fez passar.