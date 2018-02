O SBT e seus títulos maravilhosos O SBT sempre estréia séries em horários bizarros e com títulos de rolar de rir. É praticamente impossível saber quais são as séries em cartaz por causa da dança de cadeiras na grade do canal e porque grande parte das atrações são antigas e já foram canceladas. Mas é sempre divertido descobrir pérolas como Vida de Artista, Casal Gay e Q.I. da Loira - leia-se Joey, It?s All Relative e Twins. Q.I. da Loira é bom demais!