O retorno de 'Lost'? Calma, ainda não...

Na semana passada, os fãs de Lost tiveram duas notícias: uma boa e outra ruim. A má: com a greve dos roteiristas de Hollywood, a quarta temporada da série pode ser prorrogada para 2009 ou ter apenas 8 episódios exibidos no ano que vem (bate na madeira!). Agora, a boa: já tem na internet os "mobisódios" de Lost: Missing Pieces. O que é isso? Episódios especiais, feitos para serem vistos no celular. Serão 13 vídeos ao todo, e The Watch, o primeiro "mobisódio" já pode ser visto no seu micro. Pena que a qualidade da imagem é ruim - o curta foi filmado por um telefone móvel. Vai lá: http://tinyurl.com/25bkns.