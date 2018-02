O rei da farpas lança livro

Ele já teve mais de cem processos nas costas. Deve ganhar mais alguns nos próximos dias. A metralhadora Jorge Kajuru acaba de lançar o livro Condenado a Falar (Editora Escala). Na obra, um pouco sobre sua história, entrevistas e o melhor: um dicionário de personalidades de A a Z, comentadas uma a uma por Kajuru. Na publicação há boas tiradas , ódio destilado e até impropérios - o comentário sobre Maluf é impublicável -, mas alguns afagos também. Kajuru é cruel com desafetos e fiel com amigos. Diversão garantida para o público e para ele, afinal, o livro que traz o passatempo predileto do jornalista - cutucar as pessoas - custa só R$ 1 real.