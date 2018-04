O que Shakespeare tem a ensinar a Schianberg Vi outro dia um comercial de programação do Fox Life, aquele canal simpático que faz maratonas de filmes do Richard Gere e do Hugh Grant, que dizia que "até a vida real precisa de comerciais". Gostei disso. Imagine você no auge de uma tremenda enrascada quando, sem aviso, tudo se congela por dois minutos - daria tempo de tomar água, fazer xixi e passar um batom antes do pior.