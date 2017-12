O que é bom nunca envelhece

Confira os clássicos do TCM: Os Três Patetas - Curtas com os comediantes vão ao ar às 7h, de seg. a sex. Dallas - O drama familiar teve 14 temporadas (1978 a 1991) e apresentou o vilão J.R.. Seg. a sex., às 8h e às 13h. The FBI - A série , de 1965, foi a primeira a abordar o FBI na TV. Seg. a sex., às 9h. I Love Lucy - A comédia estrelada por Lucille Ball e por seu marido Desi Arnaz - como Ricky Ricardo -, revolucionou a TV. Seg. a sex., às 10h; sáb. e dom., às 7h. Gilligan?s Island - Em 1962, sete náufragos se perderam em uma ilha que não oferece mistérios, mas, sim, risadas. Seg. a sex., às 10h30; sáb. e dom., às 7h30. Chaparral - O bang-bang de 1967 foi criado por David Dortort, autor de Bonanza. Seg.a sex., às 11h e às 21h. O Rei dos Ladrões - Ladrão comete roubos a pedido de uma agência de espionagem do governo . Seg. a sex., às 12h. Esquadrão Classe A - Soldados banidos do exército seguem fazendo justiça. Quem não se lembra de Mr. T? Seg. a sex., às 19h30. Agente 86 - A comédia traz o agente Max em atrapalhadas missões. Seg. a sex., às 20h30. Sáb. e dom., às 15h30. S.W.A.T. - O dia-a-dia do esquadrão nesta série dos anos 70. Sáb. e dom., às 8h e às 14h30. Wonder Woman - Lynda Carter ficou famosa ao encarnar a heroína das HQs. sáb. e dom., às 9h e às 13h. O Besouro Verde - O herói e seu ajudante especialista em artes marciais combatem o crime na série dos anos 60. Sáb. e dom., às 14h.