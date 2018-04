O pulso de Gleizer e os cabelinhos do Tchatcha

Finalmente alguém escalou Gleizer para um avô de atitude, e não só de ombro fraterno. Cadore pegou a novela a pulso nestes últimos dias. Defende a Ondina (Luci Pereira) das acusações da Silvia (Débora Bloch), leva o Tarso (Bruno Gagliasso) ao médico e, ainda, tira onda com a cara da Melissa (Christiane Torloni). É um velhinho sacudido, versátil, divertido e trágico ao mesmo tempo. E tão crível que, às vezes, o Cadore se engasga com as palavras e eu fico sem saber se o Gleizer está interpretando ou engasgando mesmo! Cadore transita da clínica psiquiátrica à gafieira, e construiu dobradinhas que dão gosto de ver. Primeiro, com a "abusante" Ondina, a empregada da casa. E sobretudo com a fofíssima Eva Todor - adoro como ela pronuncia os "l", com a língua no céu da boca. Linda a cena em que Cadore, depois de ter levado o neto em surto para a clínica do Doutor Castanho, desabafa com a dona Cidinha: "É, a vida tem me maltratado..."

Do lado de lá, seguindo o esquema da novela, está o correspondente de Cadore na Índia, Karan. Karan? Quem? O adorável Tchatcha! Faz pouco tempo que descobri que "tchatcha" não é o nome do personagem de Flávio Migliaccio, mas o tratamento familiar para "tio mais novo por parte de pai". É outro que tem nome obscuro na trama, mas faz toda diferença em cena, com aqueles óculos equilibrados na ponta do nariz, a cara do Gandhi. Migliaccio, diferentemente de Gleizer, eu já vi mais novinho - em fotos, anote-se. Mas estava vendo Senhora do Destino (onde ele é o Jacques) e me dei conta: alguém já viu o Migliaccio penteado em cena?

Na semana passada, mirei o elogio num Abujamra, mas acertei no outro: o Iago de Poder Paralelo é, claro, Antonio Abujamra, o pai, e não André Abujamra, o filho.