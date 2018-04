'O programa é um espelho positivo de nós, brasileiros' Coquete, ingênua e com uma capacidade infinita de amar e perdoar, dona Nenê é a personagem que menos mudou nesses nove anos em que A Grande Família está no ar, observa Marieta Severo. E é bom que seja assim porque, como sabemos, mãe não muda. "Procuro mantê-la dentro da mesma redoma, com aquele jeitinho. Ela precisa ser ingênua para acreditar sempre no Agostinho, por exemplo", diz a atriz, que conversou com o Estado nos bastidores de gravação do 300º episódio do programa: