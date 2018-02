O Paraíso é deles

Calçadão de Copacabana, madrugada, trânsito parado para ver Camila Pitanga rasgando o asfalto com seu salto plataforma. É interpelada por Wagner Moura, irado. Esparramos daqui, gritos dali, e lá vem beijão de novela. Palmas e gritos tomam conta da gravação da reconciliação de Bebel e Olavo, lotada de curiosos. "E aí, você vai ficar com o bofe?", pergunta uma das fãs de plantão, em busca de uma foto. Camila sorri, mas nada responde sobre o mistério que realmente tem motivado a platéia de Paraíso Tropical a uma semana de seu fim. Veja também: Relembre a trajetória do casal Bebel e Olavo É fato: o destino do casal politicamente incorreto atropelou o suspense do "quem matou Taís?". Comendo poeira também ficaram o casal engodo Paula e Daniel e a regeneração duvidosa de Antenor. Os números comprovam. A audiência sobe com a cachorra e seu bofe em ação. O capítulo da reconciliação do par registrou 49 pontos, 3 a mais do que o episódio em que a gêmea má é assassinada. "Nós tratamos a morte da Taís como uma de nossas tramas, não como o assunto principal", desconversa o autor Ricardo Linhares, que escreve com Gilberto Braga. "Mas sem sombra de dúvida, Bebel e Olavo ocupam lugar de destaque nos anseios dos telespectadores", reconhece. Sucesso refletido na web, onde vários sites, blogs e comunidades discutem como mesa redonda de domingo o destino do casal. Playboy A bolsa de apostas está aberta - a versão oficial, os autores não revelam nem sob tortura. Na mais triste das hipóteses, Bebel perde o filho que esperava de Olavo e morre de complicações pós-aborto. O empresário, então, acabaria preso e destruído. Outra alternativa indica que Bebel perde o bebê, é presa por falsificar o exame de DNA da criança ( que diz ser de Antenor) e, após cumprir pena, recebe proposta milionária para posar nua. Detalhe: passa a sustentar Olavo, que pagará pelos seus crimes na cadeia. "Sinto que o público torce por Bebel e Olavo. Ouço com freqüência que o amor pode redimir os crimes que cometeram", adianta Linhares. Apesar de toda a vilania - não custa lembrar, Bebel é uma prostituta ambiciosa e Olavo, um mau-caráter - a audiência torce pela dupla, que tem química e humor de sobra. A caixa de correspondências da Globo está repleta de protestos contra a possível morte da garota de programa. Olavo e Bebel chegaram às portas do Paraíso, resta saber agora se vão entrar ou não.