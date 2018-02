O novo amor de Sofia em Dance Dance Dance Após um desentendimento com Rafael (Ricardo Martins), a dançarina Sofia (Juliana Baroni) será surpreendida pelo retorno de Eric (Fernando Belo), um ex-aluno da Fundação Verônica Marques. Depois de passar um período estudando em Berlim, na Alemanha, o moço retorna à escola de dança e será o novo interesse romântico da mocinha de Dance Dance Dance, da Band. O ator Fernando Belo atuou no musical My Fair Lady.