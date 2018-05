'O Nome da Rosa', de Umberto Eco, será tema de série de TV

O célebre livro do escritor italiano Umberto Eco, O Nome da Rosa, será tema de uma série de televisão de oito capítulos a partir de 2019.

Com um orçamento de 26 milhões de euros, os capítulos terão 50 minutos de duração e serão transmitidos pela TV pública italiana RAI1.

"Finalmente, a Itália está aberta para o mercado internacional produzindo uma série de grande exaltação como 'O Nome da Rosa', disse Matteo Levi, produtor da série.

O elenco será formado por John Turturro e Rupert Everett, escolhidos, respectivamente, para os papéis principais de William de Baskerville, um franciscano que investiga uma série de terríveis assassinatos no mosteiro no século XIV, e seu antagonista, o inquisidor Bernardo Gui. Entre os atores ainda há Sebastian Koch, James Cosmo e Richard Sammel, além do jovem alemão Damien Hardung como Adso. Já os italianos são Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Stefano Fresi, Alessio Boni e Piotr Adamczyk.

As primeiras cenas já foram gravadas no estúdio italiano Cinecittà. Logo depois, o elenco seguiu para Perugia, no centro do país. "Será razoavelmente fiel ao romance e por sua extensão se prestou à serialidade, apenas algumas histórias foram desenvolvidas que, dificilmente, seriam alusões ao livro", explicou Levi.

Além disso, o produtor ressaltou que O Nome da Rosa "marca uma espécie de retorno ao romance do século 19, algo que devemos observar hoje".