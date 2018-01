'O Negócio' vai focar na vida de protagonistas

Corta para ele. Em meio às centenas de mensagens deixadas na Central Interativa do Telespectador da Record, em que o público dá sugestões e tira dúvidas, quem faz mais sucesso é Marcelo Rezende. As mulheres ligam para pedir o apresentador do Cidade Alerta em casamento.

Na humildade. Durante a gravação de uma cena da série Doce de Mãe, prevista para estrear na Globo no dia 30 de janeiro, os figurantes não estavam rindo com a animação necessária. Ao perceber que sequência poderia melhorar, Fernanda Montenegro, a protagonista, pediu autorização à direção para conversar com eles.

Na humildade 2. Com sua elegância de praxe, a atriz explicou como cada um deveria reagir. Assim que a cena foi gravada com êxito, Fernanda puxou uma salva de palmas para os figurantes e foi ovacionada.

Só para constar, a cena em questão aconteceu no bar de Fernando (Matheus Nachtergaele), filho de Picucha (Fernanda Montenegro), em que ela insiste para que ele jogue futebol. Ele diz em voz alta que não quer jogar porque é gay e causa frisson no local.

No aquecimento para a Copa, o NatGeo exibirá o Joga Bonito, cinco especiais sobre as conquistas da seleção brasileira. Entre os convidados estão Elza Soares, ex-mulher de Garrincha, o ministro do Esporte Aldo Rebelo e o jornalista Renato Maurício Prado.

Mais de 3 mil pessoas se inscreveram para assistir ao curso que Robert McKee, guru dos scripts de Hollywood, dará aos roteiristas da Globosat esta semana, no Rio. Menos de 400 foram selecionadas.

Mais brigas vão rolar na nona temporada de Keeping Up with the Kardashians, que estreia dia 28 no E!. O reality vai focar nos problemas conjugais de Khloe e Lamar Odom, jogador da NBA.

À espera de um milagre. Depois de dar vida a um político corrupto em Dona Xepa, Giuseppe Oristânio (à frente), será o romano que comandará o pelotão liderado por Fídeas (João Vitti, com capacete na mão) na série Milagres de Jesus que estreia quarta-feira, às 21h30, na Record.