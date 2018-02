O Natal da família mais amada da TV A Globo reuniu as comemorações natalinas de seu melhor programa: A Grande Família. O DVD, que acaba de chegar às lojas, traz os episódios de Natal exibidos desde a estréia da nova edição da sitcom , em 2001. Vale também para relembrar a diferença da trupe com a presença do saudoso Rogério Cardoso.