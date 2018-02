O melhor programa, de novo Não deve mesmo ser fácil concorrer com as camisas incríveis do Agostinho (Pedro Cardoso) ou com o corte de cabelo do Beiçola (Marcos Oliveira) - que nem precisa falar em cena. É só aparecer, para arrancar gargalhadas. Tanto, que A Grande Família sai mais uma vez consagrado como o melhor programa da enquete promovida pelo TV & Lazer. Com 36,9% dos votos, o seriado venceu concorrentes que deram o que falar neste ano, como Hoje em Dia (20,5%) e o Pânico na TV (18,5%), e outros que já tiveram dias melhores, como Fantástico (13,4%) e Caldeirão do Huck (10,4%). Com uma direção de arte impecável, roteiros sagazes e um elenco que dispensa qualquer comentário, o programa mantém o mesmo fôlego desde a estréia, em 2001, levando ao ar uma mistura pop interessante - a de um humor popular, mas de piadas inteligentes e situações absurdas, nunca descambando para a vulgaridade que os humorísticos da TV aberta costumam oferecer. Não é à toa, então, que tenha vencido como o melhor humorístico simplesmente três vezes (2003, 2004 e 2005) e saído vencedor também como melhor programa em 2003 e 2005.