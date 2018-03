O melhor De Niro, no melhor Scorsese

O cinema contou muitas histórias sobre pugilismo e até o clássico Rocco e Seus Irmãos, de Luchino Visconti, de 1960, talvez possa ser considerado um filme de boxe, por conta das cenas de lutas de Alain Delon. Várias obras tornaram-se cults - O Invencível, Punhos de Campeão. Nenhuma é tão poderosa quanto Touro Indomável, de 1980.

Baseado na história real do pugilista Jake La Motta, Scorsese mostra Robert De Niro como um homem obcecado pelo ciúme, um Otelo que consegue ser o próprio Iago a insuflar sua obsessão que é desejo de posse da mulher amada. De Niro é extraordinário no papel. Ele e a montadora Thelma Schoonmaker receberam o Oscar e poucas vezes os prêmios foram tão merecidos. Mesmo assim, faltou uma estatueta - para a excepcional fotografia, em cor e preto e branco, de Michael Chapman. As cenas de lutas são grandiosas.