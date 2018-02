O melhor de Charlie e Lola

Poucos resistem à teimosia da pequena Lola, que adora leite cor-de-rosa, e à doçura do zeloso Charlie, seu irmão mais velho. Os pequenos conflitos da infância - que para os pequenos não são tão pequenos assim - se tornam diversão com os irmãos Charlie & Lola. No ar na TV Cultura e no canal pago Discovery Kids, o desenho ganha agora uma caixa especial com 4 DVDs reunindo o melhor da dupla. Destaque para o episódio em que Charlie faz de tudo para Lola comer. Em um de seus ataques de caçula, ela resolve que não gosta de nenhum alimento. Baile comum que os pequenos costumam dar nos pais, mas que Charlie, com sua sabedoria infantil tira de letra.