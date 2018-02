O marco zero Data estelar: Vênus e Plutão em sextil; a Lua continua crescendo ao transitar pelo signo de Áries. Enquanto isso, aqui na Terra ninguém em seu são juízo sentaria tranquilamente numa cadeira sob a qual rastejassem escorpiões e serpentes venenosas. Então, por que será que nossa humanidade permite que em sua mente rastejem repugnâncias? Cada pensamento contribui para o processo criativo dessa parte do Universo, não deve haver dúvida nenhuma a esse respeito. Pelo contrário, há de se assumir a coautoria de tudo que acontece neste mundo, o que leva a crer que seja necessário impor uma anistia geral, ampla e irrestrita a todas as culpas, determinando-se o marco zero de uma nova civilização. Este destino está escrito com a mão de fogo dos deuses e deusas de todas as religiões. Só falta nossa humanidade assumir a sua parte. Áries 21/3 a 20/4 Com o mundo andando como anda, o jeito é permanecer com a alma aberta ao que der e vier. Ainda não é possível traçar o desenho claro das perspectivas com que você deverá tratar, mas pelo menos dá para saber que você vai gostar delas. Touro 21/4 a 20/5 Rejeição e aceitação, essa é a oscilação que afeta os relacionamentos. Não se pode pretender a aceitação plena, mas tampouco se pode aturar a rejeição sistemática. O equilíbrio depende da alternância dos dois estados. Gêmeos 21/5 a 20/6 Quando as tarefas aumentarem e com elas o tamanho das responsabilidades, em vez de você usar isso como motivo de queixas e lamúrias, perceba a mão do destino bem-sucedido acenando por trás dessa dose crescente de esforço. Câncer 21/6 a 21/7 A sorte não sorri todos os dias, porque se o fizesse não mais pareceria sorte. De vez em quando é suficiente para que essa deusa caprichosa, chamada sorte, continue sendo sedutora e atrativa. Cada momento de sorte é uma sorte mesmo! Leão 22/7 a 22/8 Sua alma já caiu em tantas armadilhas por ter confiado nas pessoas que a esta altura da vida parece não querer confiar em ninguém. Iso não é bom, porque a falta de confiança em outrem é, também, tornar-se uma pessoa pouco confiável. Virgem 23/8 a 22/9 Todas as adversidades que acontecem são produto da mão compassiva do destino, que tenta induzir sua alma a ajustar-se ao plano maior em que tudo acontece. Você é livre para se relacionar do jeito que quiser com as adversidades. Libra 23/9 a 22/10 A única razão de deixar para depois o que poderia ser feito agora mesmo é a preguiça. Você pode inventar justificativas, pois é para isso que é inteligente, mas no fundo terá de reconhecer que é preguiça o que alimenta tal atitude. Escorpião 23/10 a 21/11 Melhor seguir pelo caminho delimitado pelas responsabilidades, aceitando-as com alegria e bom humor, pois elas representam a oportunidade de melhorar de vida. Tudo o contrário do imaginado, mas é assim mesmo. Sagitário 22/11 a 21/12 Se você realmente quiser, terá todas as posses e bens que estiverem à altura do esforço que empreender. Mas se você apenas desejar, mas não fizer nada, então isso significará que sua alma não quer realmente tudo que parece querer. Capricórnio 22/12 a 20/1 Ainda que seja difícil acreditar, os milagres acontecem mesmo assim. Talvez a palavra certa para descrever uma situação assim não seja milagre, mas enquanto for a única a existir, então serão milagres os que acontecerão. Aquário 21/1 a 19/2 Todo um capítulo de sua história está prestes a ser fechado, não tanto para ficar absolutamente livre, mas principalmente para aceitar o que de novo e melhor vem por aí. Abra os braços e a mente, a vida vem com força total! Peixes 20/2 a 20/3 Fechar-se, ocultar-se e guardar segredos demais, essas atitudes criam uma aura de desconfiança à sua volta. Nos momentos de transparência, você notará que uma atitude assim contribui para que os relacionamentos funcionem melhor.