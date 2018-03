O jornalismo esportivo no Brasil

Gosto muito de caçar documentários na web e quase toda semana encontro um que me agrada (principalmente de trabalhos de faculdade). Fut Mídia S/A, de Carlos Ferreira Jr., foi o último. O trabalho fala sobre o futebol e suas entranhas: da cobertura feita pela televisão nacional sobre o esporte e da espetacularização e do excesso de merchandising presente nas mesas-redondas. O seu filé é que ele é todo de entrevistas com os principais jornalistas esportivos daqui, como Juca Kfouri, Cléber Machado, PVC, Éder Luiz, Soninha e Milton Neves. A pluralidade de opiniões é enorme e alfinetadas saem por todos os lados. O Bozo chegou Palhaçada Larry Harmon, o Bozo original, morreu na semana passada. Lembre aqui da abertura da versão brasileira. http://tinyurl.com/bozointro O espelho humano Metrô Quinze pares de gêmeos idênticos entram no mesmo vagão de metrô em Nova York e sentam de lados opostos. http://tinyurl.com/gemeos Cansei de Ser Sexy canta Marrom Bombom Trash No intervalo de um show europeu, o CSS mostrou para os gringos um clássico do Sepultura (?): o samba Marrom Bombom. http://tinyurl.com/bombom Três McConaugheys e um bebê Cinema Antes solteirão convicto, o ator Matthew McConaughey acaba de virar pai. Veja nesse trailer como ele será um dedicado papai. http://tinyurl.com/3Matthews Chamou a polícia e acabou sendo preso De vítima a réu O repórter da Record chora de rir ao entrevistar o homem que foi assaltado e preso! (ele tinha dois mandados de prisão em seu nome). http://tinyurl.com/prisaoreu Solange, a gaga de Ilhéus Dididi... Dona Solange, que é gaga, não agüenta mais tanto lixo em sua rua. Sua reclamação, sincronizada com várias fotos, ficou impagável. http://tinyurl.com/solangegaga - Fernando Anitelli, vocalista e líder do grupo O Teatro Mágico DMB: Crash Into Me Videoclipe "Indico esse vídeo do Dave Matthews Band pela beleza da estética e da fotografia do videoclipe. Também, é claro, pela música, da qual sou fã doente." (tinyurl.com/dmbcrash) Beirut: Elephant Gun Videoclipe "Pelo vídeo supercriativo e pela proposta artística do clipe. Com essa pitada de ousadia e lirismo, o Beirut é uma das grandes bandas da Europa Oriental." (tinyurl.com/beirutgun)