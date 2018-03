O interminável fôlego de Indiana Jones

Foram mais de US$ 770 milhões arrecadados em bilheterias de todo o mundo, transformando Indiana Jones e O Reino da Caveira de Cristal em um grande sucesso do cinema. Quem não viu no cinema (ou quer rever), deve sintonizar no Telecine Premium neste domingo, 9, a partir das 19h45.

A história, a quarta da saga Indiana Jones, mostra a aventura do professor arqueólogo para encontrar a cobiçada Caveira de Cristal de Akator. A busca faz com que visite tanto os muros do Marshall College como as selvas da América do Sul, sempre perseguido por agentes soviéticos.

Novamente na direção, Steven Spielberg não se esqueceu de nenhum detalhe que tornou a série tão conhecida, especialmente as referências aos saudosos seriados dos anos 40 e 50, em que o herói passava por absurdas provações até conquistar seu tesouro. Sem perder o pique, Harrison Ford esconde bem a idade e ainda convence ao pular de carros em movimento.

Resta saber até quando deve durar esse fôlego, uma vez que Spielberg já acenou com a possibilidade de realizar a quinta aventura do maluco professor.