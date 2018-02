O homem das 100 ações Quando o assunto é processo, nada se compara à ficha corrida de Jorge Kajuru. O jornalista esportivo é recordista de ações por dano moral - contra ele, é claro. Já teve mais de 100 processos nas costas. Sua lista de desafetos judiciais é eclética: vai de Luciana Gimenez ao ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. Em conversa com o Estado, Kajuru, no ar atualmente no SBT de Ribeirão Preto, fala da fortuna gasta com advogados, do lançamento do seu livro e de alguns dos seus 12 processos em andamento. Bom, 12 até o fechamento da edição. É verdade que você é o rei dos processos por falar demais? Fui, já tive 108, agora tenho só 12 em andamento E o restante, você venceu? É, uns prescreveram, outros eu venci... Dias atrás tomei uma paulada do processo que a Luciana Gimenez move contra mim.(R$ 20 mil de indenização por danos morais) Mas ela não vai conseguir tirar meu dinheiro. Querem bloquear minha conta bancária (risos). Com tanto processo você acha que eu teria conta? Ela processou por que você a chamou de burra no ar? (Risos). E é mentira? Mas meu dinheiro ela não leva, não. Não tenho cara de jegue, nem me chamo Jagger. Não se arrepende de nada do que disse ? Não. Olha só a idoneidade das pessoas que me processaram. Eurico Miranda, Milton Neves... Fui processado por pessoas de bens, não de bem. Haja dinheiro para pagar os advogados... Tudo o que ganho vai para eles. Pago por mês. Sei certinho o que já paguei para os advogados: R$1.156.820,00. E ainda devo uns 300 mil para eles, que vou pagar com o dinheiro do meu livro. Você vai lançar um livro? Vou, este mês: Condenado a falar. Estou com medo de perguntar, mas sobre o que é? (risos) Ah, tem uns jornalistas contando a história da minha vida e depois, comento o que acho de várias personalidades, de A a Z...Não poupo ninguém (risos). É verdade que você tem transtorno bipolar? É sim... mas faço tratamento. Será que o fato de ser bipolar não interfere na hora de dar sua opinião sobre as pessoas? Ah, se interfere é para melhor. Se falo merda, são merdas verdadeiras... (risos).