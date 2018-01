O herói que é movido a adrenalina pura

Se você perguntar a um espectador médio destes que só querem ver filmes para se divertir, o que é indispensável para um bom espetáculo de ação, é muito provável que sua resposta seja: movimento. A dupla de diretores Brian Taylor e Mark Neveldine é da mesma opinião e foi assim que ambos conceberam Adrenalina. Vá ao dicionário. O Aurélio explica que adrenalina é um hormônio que produz vários efeitos no organismo, intensificando a circulação e o metabolismo em geral. Taylor e Neveldine conceberam este filme em que a adrenalina, impulsionando o movimento, vira metáfora do próprio cinema de ação. Na história, Jason Statham é um matador que foi envenenado com algum tipo de substância química. Enquanto busca a cura, ele não pode parar de correr, bater, se estimular, porque só a adrenalina pode manter seu sangue circulando. Original e criativo - pelo menos no conceito -, o cartaz da TV paga beneficia-se da presença de Jason. Ele talvez seja hoje o melhor herói de ação do cinema. Hollywood só precisa reconhecer isso para lhe oferecer filmes cada vez melhores.