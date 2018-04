O fogão mais legal da web

Criado pela comediante Maggie Carey, a série Head in the Oven, feita especialmente para a web, mostra o expediente de um suicide line ( linha de atendimento ao suicida), comandado por três atendentes atrapalhadas. O chato é que só foi feito um episódio até agora, e parece que Maggie gosta de fazer vários trabalhos ao mesmo tempo (no site há mais duas séries). Uma delas é um talk-show que se passa numa minivan, e a entrevista rola solta enquanto a mãe/apresentadora leva os filhos no futebol e busca a filha "aborrecente".