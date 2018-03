O estranho mundo de Vincent Malloy

Vincent é um menino de 7 anos, fã de Edgar Allan Poe, que criou um mundo de sombras em sua cuca. Vive com sua irmã e gatos, mas preferia partilhar a casa com aranhas e morcegos. Chama-se Vincent Malloy, mas preferia ser Vincent Price, o famoso ator de filmes de terror. Esse é o enredo de Vincent (1982), a primeira aventura de Tim Burton no stop motion. Além de dirigir, o americano fez as ilustrações e escreveu o poema narrado pelo próprio Price. Vale a pena o clique, pois o estilo infantil/gótico de Vincent serviu de base para aquele que é o maior sucesso de Burton na animação: o incrível O Estranho Mundo de Jack.