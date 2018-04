O espadachim cego e dançarino de Kitano

Takeshi Kitano é um grande astro do cinema japonês, seus filmes geralmente são um grande sucesso. A crítica normalmente acompanha a euforia do público, embora às vezes apareçam exceções. É o caso de Zatoichi, que foi recebido com certa reserva. Trata-se da bela história sobre o mito do samurai cego, massagista de mãos leves e invencível com sua espada. Como reza a tradição, apesar da aparente fragilidade, encontra-se ali um homem de mente sagaz. Um dos segredos de Kitano é contar histórias recheadas de violência explícita, com sangue jorrando e corpos decepados. Ao mesmo tempo, é um delicado narrador que utiliza as melhores técnicas japonesas. No papel de Zatoichi, ele é um grande espadachim que se encontra no meio de uma disputa de clãs mafiosos em um vilarejo. Kitano fez questão de que as cenas de combate fossem as mais realistas possíveis. E são, de fato. O que incomodou parte da crítica foi a opção de transformar o final em um número musical, alegre e contemporâneo. Há uma certa razão, mas é muito divertido.