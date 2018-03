O domingo dele não será o mesmo

Era hora do almoço e o patrão, como de costume, fritava um bife em seu camarim antes de gravar, quando recebeu Gugu. A conversa, com cara de última e sem a presença de Raimunda, camareira de longa data de Silvio Santos, acabou em desabafos, elogios, cobranças e lágrimas.

Silvio não fez promessas, mas falou dos momentos difíceis que passaram juntos, do seu carinho por ele, da falta que faria na emissora... Afinal, foram mais de 30 anos juntos. Gugu começou no SBT como assistente de produção do Domingo no Parque, aos 14 anos. Mandava cartas ao patrão com sugestões de programas e quadros novos. Foi assim que acabou chegando a apresentador. Aposta tão certeira que não tardou para Gugu virar a grama verde da vizinhança.

Em 1987, quase foi para a Globo. Silvio lhe implorou para ficar. Propostas aqui, acolá, e, em 2006, a Record partiu para cima. Gugu resistiu, mas não por muito tempo.

Pressentindo que seria trocado, Silvio tratou de arrumar outros. Magoado, negociou, do dia para a noite, as contratações de Roberto Justus e Eliana. Vingou-se da Record, mas, ainda assim, esperava por uma reconciliação.

Na quinta-feira, Gugu anunciou seu novo casamento: um contrato milionário, de 8 anos, com a Record. Na nova casa, a certeza de um programa dominical e um talk show, tendo o jornalismo ao seu dispor.

Antes do anúncio, a última conversa com o patrão, aquela, do bife. A decisão já estava tomada. Aos 50 anos, Gugu queria novos ares, antes que fosse tarde. Chorando, a Silvio garantiu que vai cumprir seu contrato até o final, que vence em março, para o desespero da Record. SS não disse nem que sim nem que não. Na hora em que mais cabia um de seus famosos bordões: "Está Certo disso?", ou "Vai pra láááá!", o patrão se calou. Afinal, o Gugu não era mais "coisa nossa".